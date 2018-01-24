Пучдемон: у меня нет проблем с народом Испании

Карлес Пучдемон дважды поцеловал флаг Испании. Всё произошло в Дании, где сейчас находится беглый глава Каталонии. В Мадриде его ожидает арест за незаконный референдум о независимости.

Пучдемона попытался спровоцировать на скандал пранкер, отмечает телеканал "Россия 24". Но политик заявил, что у него нет проблем с народом Испании и спокойно поцеловал флаг. А вот на пресс-конференции, которая состоялась до этого, Пучдемон как раз отметил, что из-за политики испанских властей вернуться в Барселону сейчас не может, его арестуют.

"Если сейчас я войду в парламент Каталонии, меня арестуют. Но мое возвращение в Барселону, конечно, будет отличной новостью для народа Каталонии, а также народа Испании и испанской демократии", — заявил Карлес Пучдемон, бывший глава Каталонии.