В ливийском Бенгази совершен двойной теракт

Рядом с крупнейшей мечетью ливийского города Бенгази взорвались с интервалом около 30 минут два начиненных взрывчаткой автомобиля. В результате теракта погибли девять человек, около 20 получили ранения различной степени тяжести.

Взрывы прогремели в тот момент, когда верующие выходили из мечети после молитвы, передает РИА Новости. В результате первого теракта погибли три человека, после второго взрыва число жертв и пострадавших возросло.