Давос: итоги первого дня форума

"Убирайся со Всемирного экономического форума." В Давосе так "ждут" Дональда Трампа. На митингах президенту США припомнили и выход из парижского соглашения по климату, и недавний скандал с книгой "Огонь и ярость" с компроматом на главу Белого дома. А многие местные жители и вовсе требуют не пускать Трампа в страну. Кстати, приедет президент США или нет до сих пор непонятно. Впрочем, событий хватает: в программе форума — порядка четырёхсот тематических сессий.

В первый день Форума в Давосе политики были осторожны в заявлениях. Индийский премьер Нарендра Моди призвал бизнес быть социально-ответственным. А мировых лидеров — переосмыслить роль глобальных институтов.

"Все говорят о взаимосвязанном мире, но мы должны будем признать тот факт, что глобализация постепенно теряет свой блеск. “Все принимаются всеми” - такова основная идея Организации Объединенных Наций. Широкую поддержку имеет Всемирная торговая организация. Но эти структуры были созданы после Второй мировой войны. Действительно ли системы и план действий этих организаций отражают сегодняшние стремления, мечты человечества и реалии нынешнего времени?", — спросил Нарендра Моди, премьер-министр Индии.

Но в кулуарах и на сессиях говорили о другом. Массовая роботизация в промышленности заменяет тяжелый труд. А значит — разворачивается конкуренция за человеческий капитал. На тему цифровых технологий рассуждали и на конференции в Русском доме.

Вместе с ростом технологий позитивные сдвиги отмечают и в экономике. Темп роста мирового ВВП в прошлом году оказался самым высоким за 10 лет — 3,9 процента. Возможно, поэтому в швейцарские Альпы приехало рекордное число участников — 3 тысячи человек. Впервые за 18 лет Форум посетит президент США Дональд Трамп.

Вообще, Давос это старая горнолыжная деревня, куда в конце 19 века отправляли лечиться от туберкулеза. Но формально это город. Хотя по числу жителей этого не скажешь. Всего 11 тысяч человек. И во время форума лучше не пользоваться личным автомобилем.

Пробки и дефицит парковок — обычное явление на давосской неделе. Но в этом году снегопады буквально парализовали работу. На так называемый "нулевой день", в понедельник на город обрушился самый крупный за 30 лет снегопад. Хотя это не помешало говорить о высоком и технологичном.