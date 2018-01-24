"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка английской лиги

Стал известен первый участник финала Кубка лиги – третьего по значимости трофея английского футбола. Им стал лидер премьер-лиги "Манчестер Сити", дважды обыгравший представителя Чемпионшипа "Бристоль Сити".

Первый матч, проходивший в Манчестере, закончился победой "Сити" с результатом 2:1. Этот счет дарил небольшую надежду младшим по классу. Но сенсации не произошло. "Горожане" выиграли и второй матч. Однако лидер премьер-лиги столкнулся с отчаянным сопротивлением.

"Бристоль" продержался 43 минуты, пока Бернарду Силва не отобрал мяч у защитника хозяев. Последовал пас на Леруа Сане, и нападающий сборной Германии открыл счет. В начале второго тайма лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити" Серхио Агуэро после передачи Кевина Де Брейне – 0:2.

Но "Бристоль Сити" не сдался. В середине второго тайма Марлон Пэк сократил отставание. В уже добавленное время защитник хозяев Эйден Флинт с метра поразил ворота Клаудио Браво – 2:2. Но Де Брейне успез забить победный мяч перед финальным свистком. "Манчестер Сити" выиграл 3:2, победил по сумме двух встреч 5:3 и вышел в финал Кубка лиги. Второй финалист определится в среду в матче "Арсенала" и "Челси". Первая встреча завершилась нулевой ничьей.