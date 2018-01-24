Неизвестный Карл Брюллов: в Москве открывается выставка знаменитого живописца

Третьяковская галерея продолжает удивлять неожиданным подходом, отчего на выставки известных художников, чьи работы к тому же присутствуют в постоянной экспозиции музея, начинают выстраиваться очереди.

После Серова и Айвазовского в Третьяковке — автор "Последнего дня Помпеи". Эта картина превратила Карла Брюллова в "Карла Великого", как стали звать художника, в европейскую знаменитость. Его избрали почетным членом Академий изящных искусств в Милане, Болонье, Флоренции и Парме, галерея Уффици, где хранится знаменитое собрание автопортретов, заказала Брюллову его изображение.

Сын резчика по дереву, гравера, академика французского происхождения Павла Брюлло представлен полотнами, которые раньше увидеть было практически невозможно — они хранятся в частном собрании. Владелец — прапраправнучатый племянник живописца. Среди восьми картин, известных лишь специалистам, "Портрет Е.П. Гагариной с сыновьями Евгением, Львом и Феофилом", купленный у петербургских наследников физиолога, нобелевского лауреата Ивана Павлова, "Дама у фортепьяно", в которой искусствоведы опознали супругу художника Эмилию Тимм. Дочь рижского бургомистра, пианистка, бравшая уроки у Шопена, примерно через год совместной жизни тайно сбежала от Карла Брюллова.

Некоторые из представленных на выставке картин долгое время находились в частных руках за границей. Один из ранних автопортретов Брюллова был приобретен на лондонском аукционе, а конный портрет А.Н. Демидова куплен в Париже. Покажут на выставке и жену представителя знаменитой династии российских предпринимателей Александра Демидова. Словно проклятая, она губила своих избранников – два жениха скончались еще до свадьбы. Ее портрет Брюллову дался не сразу. Благодаря подробным записям ученика художника А. Мокрицкого можно зримо представить его рождение: "...С каждым мгновеньем голова теряла материальность красок и как бы облекалась телом; голубые глаза загорелись блеском, на щеках заиграл румянец, и малиновый рот принял какую-то бархатность, что весьма трудно в механизме живописи; роскошный бюст, также облекаясь в красоту прозрачных полутонов... начал колыхаться под волшебной кистью, вдыхавшей в него жизнь". Сейчас этот шедевр хранится в Константиновском дворце, являясь частью уникальной коллекции Ростроповича-Вишневской.

Спасибо Алишеру Усманову, выкупившему его и подарившему государству. "Портрет А.К. Демидовой" уже был заявлен на лондонском аукционе Sotheby's в 2007 году как один из самых дорогих лотов собрания, которое наследники собирались распродать, и оценен в 800000-1200000 фунтов стерлингов. Третьяковская галерея, кстати, намеревалась побороться за него с помощью спонсоров, и это была уже вторая попытка: первый раз, в 1995 году, приобрести портрет не удалось — цена во время торгов выросла в два раза. Ни музей, ни российские банки не смогли тогда заплатить 133500 фунтов стерлингов или 200000 долларов. Счастливой обладательницей произведения оказалась Галина Вишневская.

Восемь малоизвестных полотен пробудут в Третьяковской галерее до июня, дополняя постоянную музейную экспозицию Карла Брюллова, расположенную в нескольких шагах.