Российский флаг запрещен на олимпийских объектах Пхенчхана

Российские болельщики, решившие поддержать наших спортсменов на зимней Олимпиаде, не смогут пронести национальный флаг на трибунах олимпийских объектов. Все попытки пронести российский триколор будут жестко пресекаться.

МОК принял очередное дискриминационное решение относительно наших спортсменов, при этом нашел ему иезуитское объяснение. А именно – на Олимпиадах не допускается использование символики стран, не принимающих участие в Играх. 5 декабря сборная России была отстранена от соревнований в Пхенчхане, стало быть, запрет распространяется и на государственный флаг нашей страны. МОК выпустил соответствующую выписку из регламента, сообщает "Спорт-Экспресс".

Запрет на использование национальной символики распространяется не только на нашу спортивную делегацию, но и на тех болельщиков, что решат поддержать российских олимпийцев. Им будет запрещено проносить флаги, а также все предметы, содержащие российскую символику, на спортивные объекты.