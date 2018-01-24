Следствие: устроивший резню в бурятской школе не был одиночкой

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в Бурятии задержаны двое соучастников нападения на учителя и учеников в школе в Улан-Удэ, им предъявлены обвинения. Следствие ходатайствует о взятии задержанных под стражу.

По предварительным данным, мотивом совершения преступления могла стать ненависть нападавшего к ряду преподавателей школы и конфликты с учащимися, передает ТАСС. В результате допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также по результатам следственных действий было установлено, что подросток совершил нападение при соучастии своих одноклассников.

Как выяснилось, соучастники знали о планах совершившего нападение 15-летнего подростка и помогали ему изготовить бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, соучастники удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.

Как сообщалось, 19 января текущего года в школе, расположенной в пригороде Улан-Удэ, вооруженный топором ученик девятого класса напал на семиклассников и учительницу, поджег класс, после чего нанес себе ножевое ранение. После инцидента были госпитализированы семь человек, в том числе, учитель и нападавший. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Совершившему нападение предъявлено обвинение в покушении на убийство, по решению суда он арестован.