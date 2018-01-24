Пятеро из пострадавших при стрельбе в Кентукки – в критическом состоянии

Начальник управления полиции американского штата Кентукки Ричард Сандерс сообщил, что состояние пятерых из получивших ранения в результате стрельбы, открытой в школе города Бертон, оценивается как критическое. Подростку, открывшему огонь, будут предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Как сообщалось ранее, в общей сложности в результате инцидента пострадали 19 человек, из которых 14 получили огнестрельные ранения. Двое из них — 15-летние юноша и девушка – скончались, напоминает ТАСС. Огонь из пистолета по однокашникам открыл 15-летний школьник. Подросток был задержан на месте, сопротивления он не оказал. Как выяснилось, одним из первых на место ЧП прибыл сотрудник органов правопорядка, опасавшийся за свою дочь, которая училась в этой школе.