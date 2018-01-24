Россия и Китай раскритиковали политику США в Сирии на Совбезе ООН

Россия предложила создать независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии. Накануне по инициативе Москвы Совбез Организации Объединенных Наций собрался, чтобы обсудить обвинения в адрес Дамаска о применении запрещенного оружия. Инициативу России поддержал Китай и, ожидаемо, обе державы раскритиковали США, отмечает телеканал "Россия 24". Согласно проекту, новая комиссия должна руководствоваться "высокими стандартами, установленными Конвенцией о запрещении химического оружия", а также применять "весь спектр" методик, включая сбор проб и опрос свидетелей.