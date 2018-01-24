Снежные циклоны парализовали жизнь на Сахалине

Сахалин оказался под влиянием сразу двух мощных снежных циклонов. Один пришел со стороны Японского моря, другой с Тихого океана. На острове сейчас — метели с порывами ветра до 25-ти метров в секунду и почти нулевая видимость. Частично закрыто движение на автодорогах и не ходят пассажирские автобусы. Отменено движение пригородных электропоездов. В аэропорту задерживаются рейсы. В школах не проводят занятия. Оперативные службы областного центра находятся в режиме повышенной готовности, сообщает телеканал "Россия 24".