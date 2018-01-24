В Сибири по-прежнему аномально холодно

На Алтае, Новосибирской и Томской областях столбики термометров по ночам опускаются до минус сорока градусов. Отменены занятия в школах. Правда, в Хабаровском крае морозы ненадолго ослабили свое влияние, и на смену им в регион пришел снежный циклон. Температура с минус 45 градусов поднялась до минус 30, минус 25. Однако, уже в четверг морозы вернутся и, как говорят синоптики, продержатся, как минимум, до конца месяца. Поэтому на дорогах организовано дежурство спасателей, отмечает телеканал "Россия 24". Равно, как и в Тюменской области, где МЧС организовало на основных трассах работу мобильных пунктов обогрева.