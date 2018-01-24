США готовятся к созданию новых ядерных боезарядов

В интервью изданию "Дефенс Ньюс" бывший руководитель национального управления по ядерной безопасности Фрэнк Клотц заявил, что ведомство работает в полную силу в преддверии запуска программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Кроме того, он отметил, что для завершения всех программ ведомству понадобится больше инвестиций. Однако, комментировать детали недавно опубликованной рассекреченной версии новой доктрины США чиновник отказался. В документе сказано, что в ближайшее время Штаты модифицируют уже существующие боеголовки, а затем создадут современную ядерную крылатую ракету, сообщает телеканал "Россия 24".