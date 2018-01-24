Контрразведка ФБР: дело о российском вмешательстве в американские выборы бесперспективно

Расследование по делу о так называемом "российском вмешательстве в американские выборы" изначально было бесперспективным. Об этом, по данным издания Wall Street Journal, говорил контрразведчик ФБР Питер Стржок. В его переписке с коллегой Лизой Пейдж найдено сообщение такого содержания: "Нутром чую, что расследование никакого крупняка не сулит".

Стржока и Пейдж подозревают в том, что они негласно поддерживали главного соперника Дональда Трампа — Хиллари Клинтон, сообщает телеканал "Россия 24". Члены Палаты представителей даже считают, что в минюсте США и ФБР могло существовать секретное сообщество, которое во время предвыборной гонки действовало против Дональда Трампа, и не исключают, что Стржок и Пейдж были членами этого сообщества.