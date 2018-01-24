На киноимперию Вайнштейна нашелся покупатель, готовый выложить 300 миллионов долларов

Компанию скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна готовы купить, не доводя ее до банкротства. По данным "Уолл-Стрит Джорнал", заплатить 300 миллионов долларов и взять на себя обязательства по долгам готова предприниматель Мария Контрерас-Суит. Как сообщает телеканал "Россия 24", остальные потенциальные покупатели готовы приобрести компанию Вайнштейна только после ее банкротства – когда новому владельцу уже не придется брать на себя юридическую ответственность за деяния продюсера.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся осенью. Более 80-ти женщин обвинили его в домогательствах. Вайнштейна исключили из Гильдии продюсеров Америки, Британского института кино, Американской академии киноискусств. Также ему пришлось выйти из состава совета директоров его же продюсерской компании.