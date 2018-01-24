Выборы в Чехии: Милош Земан высмеял Иржи Драгоша на теледебатах

Действующий президент Чехии посмеялся над заявлением своего соперника о "вмешательстве" российских спецслужб в выборы. Милош Земан во время теледебатов подчеркнул: подобными речами Иржи Драгош оскорбляет избирателей — делает из них "толпу", которой "манипулирует" иностранная разведка.

Драгош строит свою предвыборную политику, в том числе, и на утверждениях о том, что Москва пытается "повлиять" на итоги выборов главы Чешской Республики. Однако доказательств у него, как обычно в таких случаях, не нашлось.

Второй тур президентских выборов состоится в Чехии в конце этой недели, сообщает телеканал "Россия 24".