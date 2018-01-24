Филиппо Гранди: Европа оказалась не готова к наплыву беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что традиционная система проверки и приема мигрантов была хороша лишь для их небольшого числа. По его словам, миграционный кризис вскрыл слабость системы интеграции в Европе, которая перестала быть единодушной.

Филиппо Гранди отметил, что ситуацию в некоторых европейских странах можно назвать настоящим коллапсом, так как далеко не все оказались готовы к наплыву беженцев. По приблизительным подсчетам, только в прошлом году в Европу по Средиземному морю прибыло около 200 тысяч мигрантов, напоминает телеканал "Россия 24".