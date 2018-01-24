Погода в Москве остается вполне комфортной

В среду, 24 января, инициатива в атмосфере над столичным регионом будет принадлежать гребню антициклона, благодаря которому погода будет спокойной, а температурный фон останется в рамках своих нормальных сезонных показателей.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен слабый снег, передает Центр погоды ФОБОС. Максимальная температура в столице — 6-8 градусов ниже нуля, по области от минус 5 до минус 10 градусов. Ветер западной четверти, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 757 мм.рт.ст.