Во всем виновата Россия: США проигнорировали предложения Москвы по Сирии

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Конфликт в Сирии 26 минут назад
Во всем виновата Россия: США проигнорировали предложения Москвы по СирииЧитайте нас в Telegram
Накануне по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло очередное обсуждение проблемы применения химического оружия в Сирии. Российская сторона представила проект создания новой структуры, для установления виновных в применении отравляющих веществ в ходе конфликта. Как отреагировали представители других стран на предложение России?
С момента химического инцидента в сирийском городе Дума не успело пройти и суток, как Рекс Тиллерсон назначил виновных. С подачи так называемых "Белых касок", сообщивших о том, что 20 мирных жителей Восточной Гуте якобы пострадали от газообразного хлора, госсекретарь США выступает и за следователя, и за прокурора.
"Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несет ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществленных с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии", — ничтоже сумняшеся заявил Тиллерсон.
Громкое заявление сделано во время парижской встречи по вопросам противодействия безнаказанному использованию боевых отравляющих веществ. 24 страны, ведомые официальным Парижем, без оглядки на ООН и Организацию по запрещению химического оружия решили сколотить свою собственную коалицию по борьбе с ним. Постпред России Василий Небензя указал на слишком подозрительное совпадение.
"Никому не кажется странным, что этот якобы произошедший эпизод, достоверность которого еще надо проверить, а в случае подтверждения, определить виновных — как-то очень удачно подверстан к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога? Удивительное совпадение", — отметил Василий Небензя.
Уточнить сообщения о химатаке, не говоря о том, чтобы установить виновных, сейчас некому. Совместный механизм ООН и ОЗХО еще в декабре прекратил работу из-за политических амбиций США. Россия предлагает учредить новую комиссию по расследованиям под эгидой ООН, не ангажированную и профессиональную. Проект резолюции об этом раздали всем членам Совбеза, но Никки Хейли даже не стала его читать.
"Когда России не нравятся факты, они пытаются увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Россия пытается скрыть — режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа. Вашингтон не намерен принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием", — отчитала "плохих русских" верная ученица Колина Пауэлла.
Впрочем, решать за всех Вашингтон не может. В пользу того, чтобы изучить российское предложение, высказались большинство стран, входящих в Совбез, включая Францию, Боливию, Китай и председательствующий в Совбезе Казахстан. Но Никки Хейли даже не дослушала выступления своих коллег, покинув зал до того, как обсуждение важнейшего вопроса закончилось.
"То, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом. Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый профессиональный механизм. Вы хотя бы понимаете, что вы и этим себя выдаете? Если вы серьезно желаете создать независимый профессиональный атрибутивный механизм, хотя бы ознакомьтесь с проектом резолюции, прежде чем отвергать ее", — попытался воззвать к голосу разума российский постпред в ООН Василий Небензя.
Если российское предложение одобрят, то генсек ООН и директор ОЗХО должны будут в тридцатидневный срок подготовить рекомендацию по составу и полномочиям новой комиссии.
Проблема предыдущей была в том, что ее специалисты даже не выезжали на места химических атак. Обвинять Дамаск так было легче. В районы, освобожденные от боевиков, где были найдены принадлежащие им отравляющие вещества, экспертов ОЗХО сейчас приглашает сирийское правительство, а российские специалисты помогают организовать эту поездку.
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