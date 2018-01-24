На промерзшем Таймыре ищут пропавших школьников

На полуострове Таймыр сотрудники местной полиции ищут двух школьников, не вернувшихся домой после занятий. Сейчас температура в регионе опустилась до минус 35 градусов.

По данным представителей краевого ГУВД, дети пропали в городе Дудинке, с заявлениями о пропаже 12-летней девочки и 14-летьнего юноши обратились их родители.

После поступления заявлений к поискам пропавших незамедлительно приступили наряды полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и оперативники угрозыска, сообщает РИА Новости.