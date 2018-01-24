Антироссийские санкции: Евросоюз подсчитывает убытки

"Время инвестировать в Россию, иначе будет поздно". В Европарламенте в формате круглого стола обсудили сотрудничество с Россией в условиях санкций. Говорили о потерях, которые из-за ограничительных мер понесли страны Евросоюза, и о том, как реализовать свои экономические интересы.

Пришедшие на круглый стол европейцы готовились послушать, насколько сильно от экономических санкций пострадала Россия. А вместо этого делегация сказала им спасибо. Благодаря ограничительным мерам, наша страна, наконец-то, занялась диверсификацией производства и импортозамещением. И при этом для сотрудничества оставляет двери открытыми.

"Давайте играть по нашим правилам и создавать большую Европу от Лиссабона до Владивостока, давайте воспринимать евразийское пространство как общий континент, как Европа и Азия. Россия, как страна, которая соединяет континент в единое целое, готова быть этим мостом", — говорит политолог Александр Ведруссов.

Новые поезда, четыре линии гражданских самолетов, которые уже закупает у нас Европа, идет активное строительство флота и вкладываются деньги в свое сельское хозяйство. Россия уже вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы.

"Сейчас настал тот самый момент, когда нужно идти и инвестировать в России, — уверен депутат бельгийского парламента от народной партии Альдо Каркачи. — Нельзя терять времени, потому что если мы еще будет раскачиваться, то через полгода уже будет поздно. Другие займут наше место, я думаю об американцах, китайцах или японцах. Надо возобновить экспорт фруктов и овощей, как это было раньше".

Ущерб для Европы оценивают в 60-100 миллиардов долларов. В то же время США, навязав всем санкции, умудряются увеличивать товарооборот. Вашингтон, похоже, пытается занять место европейских предпринимателей, запугивая бизнес придуманными фальшивками в СМИ.

"У нас всегда издания пишут против России, не знаю почему. А если кто-то рискнет сказать иначе, то его сразу обвиняют те же Штаты, начинают какие-то расследования, как в отношении меня, например. Почему мы заинтересованы в России? Потому что это наш партнер. Это в интересах итальянской экономики. Почему нам запрещают общаться на политическом уровне? Мы же свободные граждане или нет", — задает риторические вопросы Роберто Чиамбетти, председатель регионального совета Венето.

Свобода, конечно, есть, но в определенных рамках, установленных экономическими интересами заокеанского партнера.

Круглый стол на тему инвестиционной привлекательности регионов России до последнего держали в секрете, приглашения членам Европарламента рассылали персонально. Было опасение, что мероприятие могут запретить, учитывая, что ключевой темой стала презентация Крыма. О полуострове в таком ключе здесь в Брюсселе говорили впервые.

Насколько перспективен этот регион — рассказали и показали. Диалог договорились продолжить на 4-м международном экономическом форуме в Ялте в апреле этого года. Там ждут делегации из 60 стран, в прошлый раз удалось подписать контракты на 100 миллиардов рублей.