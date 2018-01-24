Антироссийские санкции: Евросоюз подсчитывает убытки

Тема:
Обмен санкциями 10 минут назад
Антироссийские санкции: Евросоюз подсчитывает убыткиЧитайте нас в Telegram
"Время инвестировать в Россию, иначе будет поздно". В Европарламенте в формате круглого стола обсудили сотрудничество с Россией в условиях санкций. Говорили о потерях, которые из-за ограничительных мер понесли страны Евросоюза, и о том, как реализовать свои экономические интересы.
Пришедшие на круглый стол европейцы готовились послушать, насколько сильно от экономических санкций пострадала Россия. А вместо этого делегация сказала им спасибо. Благодаря ограничительным мерам, наша страна, наконец-то, занялась диверсификацией производства и импортозамещением. И при этом для сотрудничества оставляет двери открытыми.
"Давайте играть по нашим правилам и создавать большую Европу от Лиссабона до Владивостока, давайте воспринимать евразийское пространство как общий континент, как Европа и Азия. Россия, как страна, которая соединяет континент в единое целое, готова быть этим мостом", — говорит политолог Александр Ведруссов.
Новые поезда, четыре линии гражданских самолетов, которые уже закупает у нас Европа, идет активное строительство флота и вкладываются деньги в свое сельское хозяйство. Россия уже вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы.
"Сейчас настал тот самый момент, когда нужно идти и инвестировать в России, — уверен депутат бельгийского парламента от народной партии Альдо Каркачи. — Нельзя терять времени, потому что если мы еще будет раскачиваться, то через полгода уже будет поздно. Другие займут наше место, я думаю об американцах, китайцах или японцах. Надо возобновить экспорт фруктов и овощей, как это было раньше".
Ущерб для Европы оценивают в 60-100 миллиардов долларов. В то же время США, навязав всем санкции, умудряются увеличивать товарооборот. Вашингтон, похоже, пытается занять место европейских предпринимателей, запугивая бизнес придуманными фальшивками в СМИ.
"У нас всегда издания пишут против России, не знаю почему. А если кто-то рискнет сказать иначе, то его сразу обвиняют те же Штаты, начинают какие-то расследования, как в отношении меня, например. Почему мы заинтересованы в России? Потому что это наш партнер. Это в интересах итальянской экономики. Почему нам запрещают общаться на политическом уровне? Мы же свободные граждане или нет", — задает риторические вопросы Роберто Чиамбетти, председатель регионального совета Венето.
Свобода, конечно, есть, но в определенных рамках, установленных экономическими интересами заокеанского партнера.
Круглый стол на тему инвестиционной привлекательности регионов России до последнего держали в секрете, приглашения членам Европарламента рассылали персонально. Было опасение, что мероприятие могут запретить, учитывая, что ключевой темой стала презентация Крыма. О полуострове в таком ключе здесь в Брюсселе говорили впервые.
Насколько перспективен этот регион — рассказали и показали. Диалог договорились продолжить на 4-м международном экономическом форуме в Ялте в апреле этого года. Там ждут делегации из 60 стран, в прошлый раз удалось подписать контракты на 100 миллиардов рублей.
-
РФ проигнорирует решения ПАСЕ по Крыму10 часов назад
-
Толстой сообщил, когда Россия заплатит взнос Европе11 часов назад
-
Норвегия не смогла найти замену российскому рыбному рынку1 сутки назад
-
Генштаб Великобритании призывает изучать слабые стороны России1 сутки назад
-
Америка ведет дела с Россией нечестно и вероломно2 суток назад
-
Польша не стала объяснять запрет на въезд Бондаренко4 суток назад
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Mercedes-Benz назвал российские цены на новый CLS
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Dodge готовит по-настоящему "адский" пикап
-
В Японии и на Филиппинах проснулись вулканы, у Аляски трясется земля
- Чиновников уволили за зажигательную пародию на самих себя. Видео
- МГУ вошел в список самых красивых вузов Европы
- Психологи поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес"
- Рухнувший с неба ледяной шар оказался замерзшими фекалиями
- iPhone взорвался после укуса покупателя
-
Риски бюджета: внутренний долг РФ вырос до рекорда
- Сенат преодолел shutdown. Надолго ли?
- Oxfam: 1% богатых держат в своих руках 82% богатств
- US News & World Report: 10 лучших стран мира
- Зачем Банк России скупает золото рекордными темпами?
- 2017 год стал для "Галс-Девелопмент" самым успешным за всю историю компании
-
Позицию Путина будут разъяснять его доверенные лица
- Совет Европы требует от России заплатить взнос в бюджет
- "Закон Яровой": операторам разрешили сэкономить
- Африн разделения: "Оливковая ветвь" поссорила Турцию с союзниками по НАТО
- Вучич поддержал косовских сербов как мог
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
МОК вычеркивает лучших спортсменов России
- Место проживания Трампа выдала его охрана
- Кто кормит запрещенными трансжирами россиян
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Топ-10 королевских битв, выходящих в 2018 году
- Игра про подлодку «Курск» выйдет уже в этом году
- Рэпер 50 Cent хочет выпустить новую игру
- Парадокс: Аудитория Minecraft выросла на 20 млн человек
- Чтобы поиграть в Far Cry 5 на "Ультре" нужен ПК за 200 тысяч рублей
-
Создан первый синтетический вирус оспы
- 8 в 1: простой анализ крови выявит сразу несколько видов рака
- Геохимики нашли древнейший кислородный оазис
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Два соучастника нападения на бурятскую школу арестованы
Антироссийские санкции: Евросоюз подсчитывает убытки
США готовятся к созданию новых ядерных боезарядов
Скандал "от кутюр": как поссорились Наоми Кэмпбелл и Ульяна Сергиенко
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
Давос: итоги первого дня форума
Василий Небензя: простите, что испортил вам сиесту
Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 23 января 2018 года
РФ проигнорирует решения ПАСЕ по Крыму
Мороз без солнца: как компенсировать световое голодание
Удар наотмашь: Россия шокирована решением МОК
За поддельные жиры будут выписывать миллионные штрафы
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года
60 минут. Лидеры российского спорта отстранены от Олимпиады в Пхенчхане
Анонсирована самая емкая карта microSD в истории
Volkswagen договорился с российскими таможенниками
Робот-учёный открыл лекарство от малярии
Ученые доказали, что игры не влияют на уровень жестокости
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб
Байкальск: сердце для города
Продажа водки рухнула, а плодовых вин - подскочила
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере