Хен стал первым южнокорейцем, попавшим в полуфинал турнира "Большого шлема"

Теннисист Чон Хен из Южной Кореи в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с американцем Теннисом Сандгреном сумел добиться победы в трех сетах. Таким образом, он стал первым южнокорейским теннисистом, который выступит в полуфинале турнира "Большого шлема".

Четвертьфинальная встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Чону Хену понадобилось всего три партии, чтобы преодолеть сопротивление своего оппонента – американца Тенниса Сандгрена. Счет по сетам — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Ранее южнокореец обыграл Даниила Медведева, Александра Зверева и Новака Джоковича. Он стал первым представителем Южной Кореи, пробившимся в четверку сильнейших на турнирах "Большого шлема", сообщает ТАСС. В полуфинале Australian Open Чон Хен сразится с победителем встречи между Роджером Федерером и Томашем Бердыхом.