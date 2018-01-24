Макарова и Веснина – в финале Australian Open

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке спортсменки из России оказались сильнее своих оппоненток из Румынии – Ирины Бегу и Моники Никулеску. Для этого им понадобилось всего две партии.

В первом сете борьба получилась достаточно упорной. И все же россиянки сумели сломить сопротивление румынских теннисисток – 6:4. Во второй партии Екатерина Макарова и Елена Веснина уверенно повели в счете - 5:1. Казалось, их соперницы уже сломлены. Однако Ирина Бегу и Моника Никулеску смогли взять еще два гейма. И все же победа досталась именно российской паре — 6:3. Таким образом, Макарова и Веснина теперь сыграют в решающем матче турнира Australian Open.

В финале российские теннисистки встретятся с француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.