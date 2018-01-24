Мать, у которой после удаления груди забрали детей, проверят на вменяемость

Блогера из Екатеринбурга Юлию Савиновских направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Осенью органы опеки изъяли у Юлии двух приемных детей якобы из-за того, что она перенесла операцию по удалению груди. Также женщина вела блог от имени выдуманного трансгендера, в котором описывала переживания человека, принявшего решение о смене пола. Сама же Юлия заявила, что решилась на операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области начало проверку правомерности действий органов опеки. Апелляционная жалоба Савиновких была рассмотрена в Свердловском областном суде. В результате решение суда первой инстанции отменено, и дело направлено на повторное рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе райсуда, заседание назначено на 5 февраля. На нем будут представлены результаты экспертизы, а также заслушаны свидетели.