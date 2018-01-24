Армена Джигарханяна отпустили из больницы

Актер и режиссер Армен Джигарханян выписан из московской больницы им. Н. И. Пирогова в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах.

Джигарханян был доставлен в лечебное учреждение из своего театра 17 января с подозрением на гипертонический криз. При этом медики не исключали, что болезненное состояние артиста могло быть вызвано невралгией или действием вируса.

В больнице пациенту сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, однако никаких серьезных заболеваний у него медики не выявили. 21 января Джигарханян был переведен в кардиологию, где ему провели кардиомониторинг, так как врачи опасались осложнений на сердце из-за вируса.

В конце 2017 года состоялся громкий развод Армена Джигаханяна со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Инициатором развода выступил сам артист, обвинив теперь уже бывшую жену в махинациях с имуществом и даже попытке его убить. Сама Виталина все обвинения в свой адрес отвергает и уже обжаловала расторжение брака с мужем в суде.