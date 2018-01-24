СПЧ: не пустив в прокат "Смерть Сталина", Минкультуры сделало рекламу фильму

Российские зрители должны иметь возможность самостоятельно оценить кинокартину "Смерть Сталина", считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Так правозащитник отреагировал на решение Минкультуры отозвать у фильма прокатное удостоверение.

"Считаю, что министерство культуры, с одной стороны, осуществляет цензуру, а с другой стороны, осуществляет бесплатную рекламу этому фильму", — объявил "Интерфаксу" глава СПЧ.

По словам Федотова, раньше он не собирался смотреть этот фильм и даже не знал о его существовании. Однако после запрета обязательно посмотрит его, чтобы составить собственное суждение. Глава СПЧ выразил надежду, что картина "Смерть Сталина" все-таки дойдет до российского зрителя, который также сможет самостоятельно оценить эту киноработу.

Британский фильм "Смерть Сталина" позиционируется как сатирическая комедия и повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2017 года на кинофестивале в Торонто. В России премьера планировалась на 25 января 2018 года. Однако после общественного просмотра комедии в Министерстве культуры приняли решение отозвать у картины прокатное удостоверение.

Как пояснил глава Общественного совета при Минкультуры, писатель Юрий Поляков, эта комедия не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы с нашей страной".