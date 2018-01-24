Максим Орешкин рассказал в Давосе о росте экономики России

Экономика России уже растет. С таким утверждением на Давосском экономическом форуме выступил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. При этом министр отметил снижение зависимости российской экономики от колебаний цены на нефть.

По словам Максима Орешкина, российская экономика, учитывая сложившиеся демографические вызовы, должна выйти на рост в 3-3,5 процента. "Я надеюсь, это произойдет через пару лет", — цитирует главу Минэкономразвития РИА Новости.

"И теперь макроэкономическая и бюджетная политика России является примером для многих стран и роль России в глобальной экономике растет", — продолжил Максим Орешкин.

Впрочем, пока текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП более консервативен: на 2018 год — 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — 2,3%.

Данных по росту экономики России в 2017 году пока нет. Оценка Росстата появится лишь в феврале. Минэкономразвития выдавал свой прогноз по 2017 году в диапазоне от 1,4 до 1,8%.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2018 и 2019 годах рост мирового ВВП на 3,9% в год. Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию еще в 2014 году, поставил задачу перед правительством: добиться среднемировых темпов экономического роста к 2019-2020 годам. Таким образом, вероятнее всего, цель так и останется словам: российский рост минимум на треть отстает и будет отставать к заявленному сроку от среднемировых показателей.