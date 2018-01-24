Халеп стала последней участницей полуфиналов Australian Open

Румынка Симона Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, она стала последней участницей в женском турнире, пробившейся в четверку сильнейших. В полуфинале она сразится с немкой Ангелик Кербер.

Румынская теннисистка впервые в своей карьере оказалась так высоко в Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат – четвертьфинал Australian Open. А вот ее соперница по полуфиналу Ангелик Кербер уже выигрывала австралийский турнир "Большого шлема" в 2016 году, сообщает ТАСС.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.