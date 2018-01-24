В Польше начались аресты участников лесной вечеринки в честь Гитлера

В Польше задержаны трое участников лесной вечеринки в честь дня рождения Гитлера. Празднование 128-летия лидера нацистской Германии проходило в апреле 2017 года. В лесу были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши. За накрытым праздничным столом произносились нацистские тосты, а присутствующие вскидывали руки в приветствии.

На подпольной вечеринке организации "Гордость и современность" тайно присутствовали журналисты. И 20 января телеканал TVN24 показал их репортаж, сообщает РИА Новости. Задержанным предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. У одного из троих задержанных изъяты оружие и боеприпасы.

"В Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя. Полиция будет предпринимать адекватные — в соответствии со своими компетенциями — действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку", — заявил глава МВД Польши Йоахим Бруджиньский.

Надругательством над памятью наших предков и их геройскими усилиями в борьбе за Польшу справедливую и свободную от ненависти назвал гитлер-вечеринку премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.