Невозмутимая жительница Ярославля проигнорировала сбивший ее автомобиль

Феноменальную стойкость продемонстрировала поистине "тефлоновая" жительница Ярославля, которую на пешеходном переходе сбил автомобиль. Впрочем, сей неприятный факт никак не сказался на планах женщины — она быстро поднялась на ноги и как ни в чем не бывало продолжила движение. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения.

ДТП произошло утром 18 января на пересечении улиц Ленина и Советской. Водитель поворачивавшего направо кроссовера вместо того, чтобы остановиться перед "зеброй", неожиданно ускорился и сбил пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора женщину. Последнюю отбросило вперед, но спустя секунду она поднялась с асфальта и невозмутимо направилась на противоположную сторону, не удостоив водителя даже взглядом.

Виновник аварии, дождавшись, когда пройдут все пешеходы, уехал с места, даже не попытавшись догнать "пострадавшую".