Бобровский пропустил пять шайб в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные игры регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" в гостях крупно уступил "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:6. Российский вратарь Сергей Бобровский пропустил в этой встрече пять шайб. Шестой гол был забит уже в пустые ворота.

Еще один российский игрок "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет голевой пас. Новичок лиги – "Вегас Голден Найтс" – продолжает лидировать на Западе, набрав 68 очков после 47 проведенных игр.

В другой встрече дня "Анахайм Дакс" на своем льду оказался сильнее "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:3. У гостей результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.