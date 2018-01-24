В Госдуме осудили запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

Депутаты Госдумы осудили решение Молдавии запретить трансляцию российских теле- и радиопередач.

"Госдума РФ рассматривает подобные действия как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Республики Молдова, и расценивает эти действия как очередной антироссийский акт", — говорится в официальном заявлении нижней палаты парламента.

В связи с этим депутаты призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку этому грубому нарушению. Кроме того народные избранники рекомендовали российскому правительству проработать комплекс мер, направленных на предоставление жителям Молдавии других способов получения доступа к российским новостным передачам, передает ТАСС.

7 декабря 2017 года парламент Молдавии в срочном порядке принял закон, предусматривающий запрет на ретрансляцию информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет, прежде всего, попадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируют в Молдавии местные телеканалы.

Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонял принятый парламентом документ, однако 5 января Конституционный суд Молдавии разрешил обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Закон был опубликован 12 января и вступит в силу через 30 дней.