В Швейцарии протестуют против приезда Трампа в Давос

В Швейцарии проходят акции протеста против приезда президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум.

Протесты прошли во многих городах, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрибуре, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне. Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе, ее посетили более тысячи человек. В Лозанне протестующие выложили на земле надпись из свечей: "Трампа здесь не ждут". Демонстранты обвинили Трампа в расизме, сексизме и гомофобии.

Как ожидается, Трамп выступит на форуме в Давосе в пятницу. Также он проведет ряд встреч, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху, передает "Интерфакс".