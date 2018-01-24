Шорт-трекист Елистратов принял решение ехать на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете по шорт-треку Семен Елистратов заявил, что намерен отправиться на Олимпийские игры, которые с 9 по 25 февраля пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Он принял такое решение, посоветовавшись с тренером, родителями и женой.

"На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам. Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры", — цитирует Елистратова РИА Новости.

В то же время он сообщил, что стоит подождать окончательного решения МОК по российским спортсменам. "Я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января", — заявил спортсмен.

Напомним, что 23 января Международный олимпийский комитет лишил шансов выступить на Олимпиаде в Южной Корее партнеров Елистратова по сборной России Виктора Ана, Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна и Артема Козлова. Среди женщин в соревнованиях по шорт-треку не примут участия Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.