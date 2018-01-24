Песков призвал избегать слова "бойкот" в отношении Олимпиады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу последних событий, связанных с недопуском на Олимпийские игры в Пхенчхан лидеров сборной России в разных видах спорта. Он заявил, что надо вести диалог с Международным олимпийским комитетом и избегать таких слов, как "бойкот".

"Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как "бойкот". В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно", — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что 23 января Международный олимпийский комитет отстранил от участия в южнокорейской Олимпиаде ведущих российских спортсменов. Среди них многие могли претендовать на самые высокие места в Пхенчхане.