Ульяновский маршрутчик выехал пьяным на "встречку"

Поездка прилично набравшегося водителя маршрутки попала в объектив видеорегистратора встречной машины.

Инцидент произошел около 13:15 в понедельник, 22 января, на пересечении Октябрьской улицы и проспекта 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске.

На кадрах видно, как маршрутка выезжает на дорогу и начинает двигаться против потока машин. Она продолжает ехать пока не подъезжает лоб в лоб ко встречной машине. Один из автомобилистов выходит и отбирает у водителя маршрутки ключи, затем мужчина выбрасывает их прямо на дорогу.

Официальной информации по поводу данной ситуации на данный момент не распространяется.