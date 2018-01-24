Москвич попался на мошенничестве с майнингом

В Москве полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже майнингового оборудования.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже майнингового оборудования. Он приехал в офис, расположенный на Серпуховском Валу, внес 100-процентную предоплату и заключил договор, по которому оборудование ему должны были доставить в течение двух недель. Когда заказ ему так и не привезли, он поехал в офис, но он был закрыт, а телефон продавца не отвечал.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, один из подозреваемых был задержан. Полицейские установили, что он причастен к аналогичному преступлению. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено дело о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде.