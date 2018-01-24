Крупный пожар на складе пластика в Подмосковье. Видео

В Ногинском районе Подмосковья идет ликвидация крупного пожара. В деревне Молзино вспыхнул склад, где хранились изделия из пластика и бумаги.

По данным МЧС, огонь бушует на площади в 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию присвоен второй – повышенный — номер сложности. Эвакуированы 12 рабочих. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает программа "Вести-Москва".

Около 12 часов дня возгорание удалось локализовать. На происшествия работает лаборатория по замерам уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.