Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 января 201812:23

Крупный пожар на складе пластика в Подмосковье. Видео

Читайте нас в Telegram

В Ногинском районе Подмосковья идет ликвидация крупного пожара. В деревне Молзино вспыхнул склад, где хранились изделия из пластика и бумаги.

По данным МЧС, огонь бушует на площади в 1 тысячу квадратных метров. Возгоранию присвоен второй – повышенный — номер сложности. Эвакуированы 12 рабочих. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает программа "Вести-Москва".

Около 12 часов дня возгорание удалось локализовать. На происшествия работает лаборатория по замерам уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Текст: "Вести-Москва"

Коротко

14:15

Академия наук поменяет свой статус в два этапа

13:46

Су-57 теперь летает с новейшим оружием

12:23

ДТП с автобусом в центре Москвы: есть пострадавшие

11:45

В Швейцарии протестуют против приезда Трампа в Давос

11:42

Песков призвал избегать слова "бойкот"

10:29

В Подмосковье горит склад с пластиком

10:03

Родченков запутался в показаниях, выступая против спортсменов из России

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Болельщикам не запретят использовать российский флаг на Олимпиаде

Болельщикам не запретят использовать российский флаг на Олимпиаде

27 минут назад
Су-57 теперь летает с новейшим оружием

Су-57 теперь летает с новейшим оружием

30 минут назад
Москвич вывел на чистую воду обманувших его торговцев оборудованием для майнинга

Москвич вывел на чистую воду обманувших его торговцев оборудованием для майнинга

1 час назад
Член МОК объяснила непопадание Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Член МОК объяснила непопадание Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

1 час назад
Песков: запрещая "Смерть Сталина", Минкульт учитывал мнение экспертов

Песков: запрещая "Смерть Сталина", Минкульт учитывал мнение экспертов

1 час назад
Женщина опубликовала видео гибели своего отца в ДТП в Петербурге

Женщина опубликовала видео гибели своего отца в ДТП в Петербурге

1 час назад
"Движение вверх" - о людях, которые заставили себя победить. Интервью с режиссером

"Движение вверх" - о людях, которые заставили себя победить. Интервью с режиссером

16 минут назад
Где берут больше всего потребкредитов: 7 регионов РФ

Где берут больше всего потребкредитов: 7 регионов РФ

2 часа назад
Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

Дана Борисова в "Прямом эфире" обвинила светскую львицу в проституции

19 часов назад
Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

22.01.2018 08:25
Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

Этого не увидишь по ТВ: за кулисами "Прямого эфира" встретились две пары рук-базук

22.01.2018 21:34
Названа приправа, улучшающая память и настроение

Названа приправа, улучшающая память и настроение

2 часа назад
Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав

Водителей в России предлагают переэкзаменовывать при каждой смене прав

2 часа назад
Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

Первая большая премьера года: на экраны вернулся новый "Склифосовский"

22.01.2018 21:03
Названы сотовые операторы с самым быстрым и медленным интернетом

Названы сотовые операторы с самым быстрым и медленным интернетом

17 минут назад
В России количество машин, проданных в кредит, идет на рекорд

В России количество машин, проданных в кредит, идет на рекорд

1 час назад
Технологии Интернета вещей - 360-градусный обзор сложных систем

Технологии Интернета вещей - 360-градусный обзор сложных систем

1 час назад
В Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса ребенка в 35-градусный мороз

В Новокузнецке кондуктор высадила из автобуса ребенка в 35-градусный мороз

1 час назад
Москвич не смог объяснить, зачем "атаковал" посольство США снежками

Москвич не смог объяснить, зачем "атаковал" посольство США снежками

1 час назад
Крупный пожар на складе пластика в Подмосковье. Видео

Крупный пожар на складе пластика в Подмосковье. Видео

1 час назад
Теленок научился ходить на задних копытах

Теленок научился ходить на задних копытах

2 часа назад
Шорт-трекист Елистратов принял решение ехать на Олимпиаду

Шорт-трекист Елистратов принял решение ехать на Олимпиаду

2 часа назад
Пьяный угонщик устроил тройное ДТП с переворотом в Одинцове

Пьяный угонщик устроил тройное ДТП с переворотом в Одинцове

2 часа назад
Песков призвал избегать слова "бойкот" в отношении Олимпиады

Песков призвал избегать слова "бойкот" в отношении Олимпиады

2 часа назад
Доступное жилье Подмосковья: за первенство бьются Люберцы и Химки

Доступное жилье Подмосковья: за первенство бьются Люберцы и Химки

2 часа назад
В Швейцарии протестуют против приезда Трампа в Давос

В Швейцарии протестуют против приезда Трампа в Давос

2 часа назад
Невозмутимая жительница Ярославля проигнорировала сбивший ее автомобиль

Невозмутимая жительница Ярославля проигнорировала сбивший ее автомобиль

3 часа назад
Армена Джигарханяна отпустили из больницы

Армена Джигарханяна отпустили из больницы

3 часа назад
Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии

Российские учёные нашли белок, делающий клетки рака более чувствительными к химиотерапии

3 часа назад
"Три богатыря" готовятся к продолжению

"Три богатыря" готовятся к продолжению

4 часа назад
Вести.net: cколько IT-гиганты платят вашингтонским лоббистам

Вести.net: cколько IT-гиганты платят вашингтонским лоббистам

4 часа назад
Пятеро постояльцев нелегального общежития отравились неизвестным газом

Пятеро постояльцев нелегального общежития отравились неизвестным газом

4 часа назад
Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"

Без смартфонов и тачскринов: новые изображения салона лимузина "Кортеж"

4 часа назад
Заработать на фанатах: накануне ЧМ в Москве увеличился ввод новых гостиниц

Заработать на фанатах: накануне ЧМ в Москве увеличился ввод новых гостиниц

4 часа назад
Субтропики в снегу. Фотоистория

Субтропики в снегу. Фотоистория

4 часа назад
Собчак собирается позавтракать с Трампом

Собчак собирается позавтракать с Трампом

4 часа назад
Что происходит с телом, когда мы садимся на диету

Что происходит с телом, когда мы садимся на диету

4 часа назад
Скончалась американка с плаката We can do it!

Скончалась американка с плаката We can do it!

5 часов назад
Два соучастника нападения на бурятскую школу арестованы

Два соучастника нападения на бурятскую школу арестованы

5 часов назад
Известная писательница Урсула Ле Гуин скончалась на 89-м году жизни

Известная писательница Урсула Ле Гуин скончалась на 89-м году жизни

10 часов назад
Неизвестный Карл Брюллов: в Москве открывается выставка знаменитого живописца

Неизвестный Карл Брюллов: в Москве открывается выставка знаменитого живописца

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 23 января 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 23 января 2018 года

15 часов назад
1 515
Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

Названы самые популярные подержанные иномарки 2017 года

18 часов назад
60 минут. Лидеры российского спорта отстранены от Олимпиады в Пхенчхане

60 минут. Лидеры российского спорта отстранены от Олимпиады в Пхенчхане

19 часов назад
1 238
Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

Джигурда готовится к смерти из-за квартирных тяжб

22 часа назад
Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

Селин признался, что показывал гаишникам права на имя Дукалиса

22 часа назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28