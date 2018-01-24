ДТП с автобусом в центре Москвы: есть пострадавшие

На Солянке в Москве столкнулся рейсовый автобус и автомобиль Ford. В ДТП есть пострадавшие. Они госпитализированы. Это двое пассажиров автобуса.

Пассажиров автобуса и водителя осматривают врачи, сообщает ТАСС.

В Москве за последний месяц произошли несколько ЧП с автобусами. 17 января на проспект Мира автобус врезался в столб. В ДТП пострадали два человека. 14 января на Волгоградском проспекте загорелся и въехал в легковушку автобус с детьми. 29 декабря 2017 года автобус снес остановку у метро "Сходненская".

А 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте у станции метро "Славянский бульвар" автобус въехал в подземный переход. Четверо пешеходов погибли, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. После этого в Москве были у пешеходных переходов и в местах скопления людей установлены бетонные блоки. С 22 января бетонные блоки начали убирать.