Пьяный угонщик устроил тройное ДТП с переворотом в Одинцове

Водитель Mitsubishi Pajero Pinin при попытке объехать небольшой затор в подмосковном Одинцове протаранил Nissan, вылетел на встречную полосу и перевернулся. Как оказалось, кроссовер несколькими часами ранее был угнан, а управлявший им мужчина был пьян, сообщает "Одинцово.инфо". Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла в 14:47 в минувший вторник, 23 января, на пересечении Можайского шоссе и Липовой улицы. На кадрах видно, как Mitsubishi на скорости врезается в стоявший на светофоре Nissan, после чего отлетает на "встречку", теряет переднее колесо и переворачивается. От удара Nissan отбросило вперед, и он протаранил Kia Rio.

Очевидцы ДТП помогли виновнику ДТП выбраться из салона, но тот тут же попытался скрыться. Водители пострадавших машин удержали пьяного мужчину на месте, а затем и вовсе приковали к столбу.

После появления сотрудников ДПС выяснилось, что за несколько часов до аварии Mitsubishi был угнан возле одной из баз.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал.