Названа приправа, улучшающая память и настроение

Любителям индийской кухни особенно понравится новое открытие: ежедневное употребление определённой формы куркумина (вещества, которое придаёт индийскому карри его яркий цвет) улучшает память и настроение людей с незначительной возрастной потерей памяти. Об этом заявили учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Исследователи изучали влияние легко усваиваемой добавки куркумина на показатели памяти людей без деменции (слабоумия), а также потенциальное влияние куркумина на микроскопические бляшки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Лабораторные исследования показали, что вещество, содержащиеся в куркуме, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

И ранее учёные предположили, что, возможно, именно по этой причине пожилые люди в Индии (где куркумин очень популярен) реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера и имеют хорошие когнитивные функции.

"Точное влияние куркумина неизвестно, но это может происходить из-за его способности уменьшать воспаление мозга, которое связано и с болезнью Альйгеймера, и с депрессией", — говорит первый автор исследования доктор Гарри Смолл (Gary Small) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В исследовании приняли участие 40 взрослых людей в возрасте от 50 до 90 лет, у которых были жалобы на слабую память. Участникам назначали либо плацебо, либо 90 миллиграммов куркумина дважды в неделю на протяжении 18 месяцев.

Все испытуемые проходили стандартный тест на когнитивные способности в начале исследования, тест повторялся с промежутком в шесть месяцев. Кроме того, специалисты следили за уровнем куркумина в крови людей.

30 пациентов подвергались процедуре позитронной эмиссионнойтомографии (ПЭТ) для определения уровней амилоида и тау-белка в их мозге в начале исследования и спустя 18 месяцев. Напомним, что эти белки являются маркерами болезни Альцгеймера.

Выяснилось, что люди, принимавшие куркумин, намного улучшили свою память и внимание. В контрольной группе таких же изменений не произошло, говорит Смолл.

В тестах на память люди, принимавшие куркумин, показали улучшения на 28 процентов за 18 месяцев. У тех, кто принимал куркумин, также наблюдались небольшие улучшения настроения, а ПЭТ-сканирование показало значительно меньше признаков амилоида и тау-белка в миндалевидном теле и гипоталамусе, чем у группы плацебо.

Отмечается, что эти две области мозга контролируют память и отвечают за эмоциональные функции.

"Результаты свидетельствуют о том, что, принимая эту относительно безопасную форму куркумина, можно добиться значительных когнитивных улучшений на протяжении многих лет", — говорит Смолл.

Четыре человека из экспериментальной группы и два человека из группы плацебо испытывали лёгкие побочные эффекты: боли в животе и тошноту.

Теперь авторы работы намерены провести исследования с большим числом испытуемых, среди которых будут пациенты с лёгкой формой депрессии. Специалисты хотят выяснить, обладает ли куркумин антидепрессантными эффектами.

Результаты исследования представлены в научном издании American Journal of Geriatric Psychiatry.

К слову, ранее выяснилось, что куркума поможет победить рак головного мозга, а употребление в пищу красного перца связали с долгожительством.