Володин: Россия не будет платить взносы ПАСЕ

Россия не будет размораживать часть своего взноса в бюджет Совета Европы, так как по-прежнему лишена возможности участвовать в работе Парламентской Ассамблеи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Россия исходит из того, что взнос платить нужно в том случае, когда делегация в полном объеме участвует в работе ПАСЕ, однако "пока такие условия не созданы".

"Пока не будет зафиксировано в регламенте ПАСЕ право национальных делегаций участвовать в работе Ассамблеи, говорить о том, что мы будем перечислять эти средства, было бы неправильно", — сказал он "Интерфаксу".

Так Володин ответил на заявление генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, который сказал, что выплата взносов – это юридическое обязательство всех 47 стран-участниц организации, и Россия, как и другие страны, должна внести свою долю взноса до февраля.

Списке заявил, что "наша делегация принимать участие в работе ПАСЕ просто не может — по причине именно того, что нет условий, которые должны быть созданы".

"А платить за то, в чем мы не принимаем участие, неправильно. Нас граждане просто не поймут", — добавил он.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях. Летом 2017 года Россия заявила о приостановке выплаты своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием своей делегации. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, так как в регламент не внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.