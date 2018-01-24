Япония хочет запретить американцам летать над Окинавой

Япония потребовала от США прекратить полеты ударных вертолетов "Кобра" после инцидента на Окинаве. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, "это уже чересчур", так как это третий по счету инцидент с американскими военными вертолетами на этом острове только за январь, передает телеканал "Россия 24".

Накануне вертолет "Кобра" совершил на Окинаве вынужденную посадку. Никто не пострадал. Губернатор префектуры острова заявил, что американские военные потеряли "функции контроля и совершенно не могут управлять". Министр иностранных дел Японии также потребовал от посла США принятия максимальных мер в связи с инцидентом.