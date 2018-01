65 лет виртуозному таланту: Юрий Башмет рассказал, как стал альтистом

День рождения — 65 лет — отмечает Юрий Башмет. С юбилеем народного артиста поздравил Владимир Путин. Президент отметил яркость и многогранность таланта прославленного музыканта. Поздравления направил и Дмитрий Медведев. На сцене Юрий Башмет уже полвека. Славу ему принесла виртуозная игра на альте. Этот музыкальный инструмент во всем мире теперь ассоциируется в первую очередь именно с Башметом.

"После диссонанс такой наступает. Музыка!" – говорит Башмет.

Репетиции, гастроли, концерты. Маэстро признается, дома бывает от силы дня три в месяц. Накануне его юбилея журналисты выстраиваются в очередь.

Живая легенда: это Башмет сделал альт сольным инструментом. Первым среди альтистов сыграл в Большом зале Московской консерватории, в миланском "Ла Скала", нью-йоркском Карнеги-холле.

"Есть такой анекдот: на улицах Нью-Йорка прохожий останавливает встречного и спрашивает: "А как попасть в Карнеги-холл?" Ему в ответ говорят: "Ну, заниматься, заниматься, заниматься". Я хочу пожелать прежде всего Юрию Абрамовичу долголетия, я хочу, чтобы и через 10, через 15, через 20 лет он продолжал дарить миру и особенно молодежи драгоценные минуты и часы общения", — говорит народный артист России, художественный руководитель — директор государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

Любовь к музыке прививали родители. Увлекся гитарой, когда все сходили с ума по Beatles, но чтобы не расстраивать маму — музыкальную школу не бросал.

"Кто такой альтист? Это скрипач с темным прошлым. Это значит либо ленивый, либо недостаточно способен. Я был скрипачом. Как раз мне это не трудно давалось. И мне один альтист как раз сказал: слушай, ты лучше — на альте, потому что ты часик позанимаешься, а у тебя останется больше времени для твоей гитары", — вспоминает народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

Гений, великий музыкант и патриот. Его любят Россия и весь мир. Королева Британии смеялась над его шутками, а леди Диана вопреки протоколу позволила поцеловать руку.

"Она говорит: когда вы играли, у меня были слезы. Я осмелел и спросил: "Для вас, ваше высочество, это было исключением? Она сказала — да. Я говорю: "Мне бы тоже хотелось воспользоваться, вы можете для меня сделать исключение?" И тут я подумал, что я далеко зашел очень. Наступила пауза и она вдруг по-простонародному сказала — What? Я говорю: "Можно поцеловать вашу руку?" Она: Yes of course! И протянула мне руку", — вспоминает этот случай Юрий Башмет.

Глава государственного симфонического оркестра "Новая Россия", руководитель камерного ансамбля "Солисты Москвы", первый альтист мира, лауреат всевозможных премий — Юрий Башмет не устает творить.

"Я счастлив, что я знаю его не как весь мир, гением, известным музыкантом и так далее, а знаю его, как человека, который умеет очень огорчаться по поводу маленьких ошибок и безумно восторгаться по поводу своих же маленьких побед", — подчеркивает народный артист России Константин Хабенский.

"Я играл, как сейчас помню, второй концерт Рахманинова с ним. И вдруг он мне говорит: "Так, Денис, а давай сейчас сыграем с тобой в четыре руки "Подмосковные вечера". Он просто сел за рояль, и мы начали импровизировать. Он мне дал тональность, и мы начали. Куда-то ушли в какие-то другие еще темы, в общем, все были потрясены этим. Вот это типичный Башмет!" – восторгается коллегой пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Отмечает Юрий Башмет день рождения, конечно же, на сцене. Концерт "Планета Башмета" — 24 января в зале Чайковского.