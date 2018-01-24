Москвич не смог объяснить, зачем "атаковал" посольство США снежками

За метание снежков в забор посольства США в Москве сотрудниками подразделения по охране посольств и диппредставительств был задержан 40-летний москвич Константин Ш.

Его отправили в районный ОВД, однако там у полицейских создалось впечатление, что мужчина не совсем здоров психически.

Кроме того, объяснить внятно, зачем он это делал, Константин не смог, сообщает телеканал РЕН. Полицейские вызвали в скорую психиатрическую помощь, и медики доставили задержанного в Психиатрическую больницу № 1, где его поместили в стационар.

Несмотря на этот поворот в деле, полиция все-таки в установленном порядке проводит проверку на предмет наличия в действиях метателя снежков состава преступления.