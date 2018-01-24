11-летний школьник замерз насмерть, распивая ворованный алкоголь

В удмуртском городе Воткинск 11-летний школьник замерз насмерть.

Вечером 20 января родители обратились в полицию с заявлением о том, что их ребенок не вернулся домой. Позже его тело было обнаружено в садовом домике. По предварительным данным, мальчик погиб от переохлаждения.

Выяснилось, что трое школьников 11-12 лет распивали спиртные напитки. Пиво и водку они воровали в соседнем магазине. Сильно напившись, мальчик не смог самостоятельно передвигаться и замерз насмерть.

Подросток, который совершал кражи в магазине, в 2016 года состоит на учете в органах профилактики за противоправное поведение, в том числе воровство, бродяжничество и употребление алкоголя. Он будет направлен в центр временной изоляции несовершеннолетних. Как сообщает "Интерфакс", по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.