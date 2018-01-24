Песков: запрещая "Смерть Сталина", Минкульт учитывал мнение экспертов

Министерство культуры РФ, принимая решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма "Смерть Сталина", учитывало мнение экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что это является прерогативой ведомства. По его словам, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к "определенным выводам".

"Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые для этого и собираются ", — сказал он.

Во вторник Минкульт отозвал прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина" Армандо Яннуччи, напоминает ТАСС. Его премьера состоялась в сентябре 2017 года, а в России его должны были показать на 25 января. В главных ролях снялись Стив Бушеми, Джейсон Айзекс и Ольга Куриленко. Авторы картины назвали ее сатирической комедией, которая повествует о борьбе за власть после смерти вождя.

Писатель Юрий Поляков заявил, что фильм не должен демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы с нашей страной". А первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что в фильме есть элементы экстремизма. Вместе с тем глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов считает, что своим запретом Минкульт только создал дополнительную рекламу фильму.