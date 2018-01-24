МИД назвал бездоказательные заявления США о химатаке в Сирии провокацией

Провокацией накануне конгресса сирийского нацдиалога в Сочи назвал бездоказательные заявления США по последней химической атаке в Сирии замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Каждый раз, когда происходят или готовятся важные политические события, которые повышают шансы на урегулирование ситуации в Сирии и вокруг нее политическими средствами, с американской стороны происходят информационные вбросы, ведутся мероприятия, подобные вчерашнему парижскому заседанию, где группа стран согласовала шаги, не имеющие ничего общего с задачей реальной работы по расследованию случаев применения химоружия. США идут на прямые провокации", — подчеркнул он.

Конгресс сирийского национального диалога состоится 29-30 января в Сочи, напоминает РИА Новости. В этом форуме примут участие более полутора тысяч представителей, которые представляют все сирийское общество.

За неделю до этого Вашингтон обвинил Башара Асада в применении хлора в Восточной Гуте. При этом тоном, не терпящим возражений, и со ссылкой на неоднократно пойманных на подтасовках и фальшивых видео "Белых касок".

"Это тоже саморазоблачительный для США момент. Мы все это видим и именно так к этому относимся", — подчеркнул заместитель российского министра иностранных дел.

Ответственность за применение химоружия госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Москву. При этом США отказались поддерживать российский проект резолюции по механизму расследования химатак на территории Сирии, где бы они не были, и независимо от того, кто такое оружие применяет. Сергей Рябков уже охарактеризовал этот отказ и череду громких американских заявлений, как "трескотню".

Именно Россия выступает за полное и всеобъемлющее расследование случаев применения химического оружия в Сирии, подчеркнул российский дипломат.

"Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приемом клеветнического характера", — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Москва и Пекин осудили поведение США в Совбезе ООН.