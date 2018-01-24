Член МОК объяснила непопадание Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Член Международного олимпийского комитета Кристина Клостер заявила, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не выполнили критерии для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Правда, она не уточнила, в чем именно виноваты россияне.

"Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпиаде было то, что они не должны были быть упомянуты в докладе Макларена", – цитирует Клостер "Спорт-экспресс" со ссылкой на NRK.

На прямой вопрос журналистов, были ли Шипулин и Устюгов частью допинговой программы, член МОК не смогла ответить утвердительно. "У меня нет ответа на этот вопрос. На этот счет можете обратиться к решению допинговой комиссии. Однако если их нет в списках, значит, они не выполнили критерии, которые нужны для их допуска", — заявила Клостер.

Ранее Международный олимпийский комитет без объяснения причин отстранил от Олимпиады в Южной Корее ведущих российских спортсменов. В их числе оказались Антон Шипулин и Сергей Устюгов.