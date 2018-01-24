Палеонтологи обнаружили "рожок мороженого" возрастом 450 миллионов лет

В Аппалачах (США) палеонтологи нашли загадочное ископаемое, по форме похожее на крошечный рожок мороженого. Находке 450 миллионов лет, то есть она относится к ордовикскому периоду. О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Palaios.

Примечательно, что животное сохранило следы мягких тканей, что крайне редко встречается в палеонтологической летописи этого периода.

Соавтор статьи Ян Заласевич (Jan Zalasiewicz) из Университета Лестера отмечает: "Древний мир ордовика, существовавший около 450 миллионов лет назад, был одной из эпох огромного расцвета жизни в морях нашей планеты. Ордовикские слои изобилуют ископаемыми, но почти всегда это останки существ с твёрдыми раковинами или опорными скелетами, и поэтому наше понимание бурно развивающейся ордовикской жизни почти полностью основано на животных с твёрдыми скелетами. Немногие из этих редких, драгоценных местонахождений, где могут быть найдены более мягкие животные, могут дать более широкое представление о жизни тех времён".

Интересно, что камни, содержащие окаменелость, были обнаружены во время строительных работ. Обычно такие работы губительны для ископаемых.

Об образе жизни загадочного существа и его месте в биологической систематике пока мало что можно сказать. Авторы полагают, что перед ними представитель зоопланктона, который оказался захороненным в отложениях морского дна.

Тот факт, что находка вообще сохранилась, тоже удивляет учёных.

Обнаруживший окаменелость Майк Мейер (Mike Meyer) из Института науки Карнеги говорит: "Замечательно, что у этого ископаемого все ещё сохранились фрагменты мягких тканей, хотя камни, удерживающие его, были сжаты и скручены. Находка этого загадочного организма значительно повлияет на то, как мы ищем хорошо сохранившиеся окаменелости".

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали об удивительных находках палеонтологов. Например, мы рассказывали о том, как удалось идентифицировать ископаемое, 70 лет вызывавшее споры среди специалистов. А ещё мы говорили о самых древних окаменелостях на планете, которые, как выяснилось, всё-таки имеют биологическое происхождение.