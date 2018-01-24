Женщина опубликовала видео гибели своего отца в ДТП в Петербурге

Жительница города Выборга разместила в соцсетях кадры, запечатлевшие аварию, унесшую жизнь ее отца Вячеслава Тимофеевича М. Трагедия, по утверждению автора записи, произошла в поселке Комарово, входящем в Курортный район Санкт-Петербурга, 3 ноября минувшего года, однако ролик был опубликован только на днях.

На видео можно наблюдать, как мужчина вышел из автобуса и попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу. В этот момент он был сбит легковым автомобилем.

"На место ДТП сразу приехали сотрудники ГИБДД и зафиксировали произошедшее. В результате ДТП пожилой мужчина получил тяжкие повреждения, пролежав в течение более 10 дней в коме, скончался. После случившегося ДТП водитель признал свою вину, а после того как пожилой мужчина скончался, водитель сразу отказался от признания вины. Обидно до слез, что происходит такая несправедливость ", — рассказала дочь погибшего.